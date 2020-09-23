Со счетов минского офиса PandaDoc сняли арест, компания перевела 107 тысяч рублей на счет СК

Счета минского офиса PandaDoc разблокируют, об этом изданию TUT.by сказал основатель компании Микита Микадо и адвокат Антон Гашинский.

«Разблокировка счетов компании — это, конечно, хорошая новость. Теперь мы можем выплатить зарплаты всем тем сотрудникам, которые все еще остаются в РБ», — говорит Микита Микадо.

По его словам главным приоритетом стоит освобождение арестованных сотрудников.

Адвокат Антона Гашинского сказал Onliner, что снятие ареста произошло благодаря «диалогу со следствием». Адвокат не подтвердил, что задержанные сотрудники начали давать показания. По словам Гашинского диалог идет между следствием и самой компанией.

Изданию dev.by стало известно, что на депозит Следственного комитета компания PandaDoc перечислила 107 тысяч рублей в эквиваленте. Это сумма якобы причиненного ущерба.

2 сентября в IT-компании PandaDoc прошли обыски. Четырех сотрудников арестовали по делу о хищении 107 тысяч рублей. Позже им предъявили обвинение по части 4 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Правозащитники признали сотрудников PandaDoc политзаключенными.

Ранее основатель и руководитель компании Микита Микадо предложил инициативу по финансовой помощи силовикам, которые уйдут со службы. 15 сентября он приостановил проект помощи силовикам, на следующий день CEO Deepdee и один из сооснователей фонда солидарности BYSOL Ярослав Лихачевский сообщил, что продолжит проект Микиты Микадо.



