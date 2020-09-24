Адвокат Марии Колесниковой задержана по административной статье, ее доставили на Окрестина

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак задержана по административной статье, она находится ИВС на Окрестина, сообщает TUT.by.

В 22 часа в ИВС на Окрестина адвокату Виктору Мацкевичу сообщили, что Казак находится там по административному делу. Информацию о конкретной статье адвокату не дали.

Днем 24 сентября она перестала выходить на связь, сообщил TUT.by адвокат Виктор Мацкевич.

«В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта», — сообщил Мацкевич.

Читатель «Нашай Нівы» ранее сообщал о задержании на Коммунистической улице: «В 13:50 напротив Коммунистической, 24, неизвестные задержали девушку и увезли на машине Geely 8971 ТА-7. Девушка кричала "Помогите" много раз».

Супруг Людмилы Казак пытался подать заявление о похищении человека в РУВД Центрального района.

— Постовой милиционер, который подошел к закрытой калитке, сказал ему и мне, что Людмилы Казак в РУВД нет, а подать заявление не впустил. Никто из должностных лиц Центрального РУВД в течение двух часов не вышел к нам. Потому мы поехали и подали заявление в ГУВД Мингорисполкома, — сказал TUT.by адвокат Виктор Мацкевич.

«Да, она задержана за совершение административного правонарушения, какого, пока не уточняем, она находится в одном из территориальных РУВД Минска», — сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.

Обновлено в 20:15. Стало известно, что Людмила Казак задержана за административное правонарушение.

Обновлено в 23:23. Адвокат узнал, что Людмила Казак в ИВС на Окрестина.