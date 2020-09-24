Зампремьера Игорь Петрешенко: декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали митинги

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко прокомментировал задержание беременной женщины в Гродно, передает TUT.by.

«Государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, заниматься их воспитанием и развитием».

Упомянул он и пособия, которые выплачивает государство на детей. По его мнению они не должны идти на выплату штрафов за участие в несанкционированных мероприятиях. «Мы будем это пресекать и смотреть, чтобы деньги ушли на содержание детей».

Девушку на 30 неделе беременности задержали 20 сентября в Гродно. Почти сразу же ее отпустили.