Фотокорреспонденты Александр Васюкович и Уладзь Грыдин вышли на свободу после 11 суток ареста, сообщает «Еврорадио».

Журналистов задержали 13 сентября после Марша героев в одном из минских баров. Фрунзенский суд арестовал их на 11 суток за участие в несанкционированном мероприятии. 15 сентября судья отправила дела Васюковича и Гридина на доработку. Согласно старому протоколу, журналисты участвовали в митинге на улице, на которой не было протестов.

По новому протоколу, передавала БАЖ, им вменяли участие в акции, но уже в другое время и в другом месте — в 19:00-19:05 в районе станции метро «Пушкинская».