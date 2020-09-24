Умерла мать избитого 17‑летнего подростка, которого забирали из реанимации на допрос в СК

24 сентября умерла Татьяна М. — мать 17-летнего Тимура, который попал в реанимацию после акции протестов, написала в фейсбук директор центра «Экумена» Наталья Василевич. Матери подростка было 45 лет.

Василевич написала, что сиротами остались девять детей, семеро из них —несовершеннолетние.

Днем 8 сентября из детской больницы в Минске пропал несовершеннолетний Тимур М., пострадавший во время протестов после выборов. Несколькими днями ранее Следственный комитет назвал его участником массовых беспорядков. Родные подростка до сих пор не знают, где он находится. «Медиазона» рассказывала всё, что известно об этой истории. Подросток до сих пор не найден.