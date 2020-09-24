ДФР рассказал подробности об уголовном деле против владельцев здания, в котором снимал офис штаб Бабарико

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля рассказал подробности уголовного дела в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш», сообщает БЕЛТА.

В КГК рассказали, что должностные лица ЗАО «Белтяжмаш» незаконно применяли упрощенную систему налогообложения. Для этого на протяжении 2014-2020 годов они якобы занижали выручку ЗАО «Белтяжмаш» от сдачи внаем недвижимого имущества. Для этого из ЗАО в июле 2014 года был выделен субъект хозяйствования, из которого в декабре 2014-го дополнительно выделено еще 13.

По словам КГК, полученная «Белтяжмашем» выручка от сдачи внаем недвижимого имущества искусственно распределялась между 14 субъектами хозяйствования, применявшими упрощенную систему налогообложения. «Это позволяло создавать видимость законного применения упрощенной системы налогообложения, не превышая установленные законодательством максимальные значения выручки», — считают в КГК.

В результате в бюджет уплачено лишь Br1,4 млн налога при упрощенной системе налогообложения вместо Br7,7 млн НДС и налога на прибыль. Причиненный государству ущерб составил более Br6,3 млн.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РБ. Подозреваемыми по уголовному делу признаны пять человек, включая руководителя ЗАО «Белтяжмаш». В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На их имущество наложен арест.

Щтаб Виктора Бабарико снимал офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш». Позже в том же здании располагался Координационный совет оппозиции. Ранее силовики пришли в этот офис с обыском, изъяли документы и технику, а само помещение опечатали. 16 сентября стало известно, что ДФР возбудил уголовное дело.