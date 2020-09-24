МВД: минчанка украла у милиционера радиостанцию, когда тот задерживал протестующего
МВД: минчанка украла у милиционера радиостанцию, когда тот задерживал протестующего
24 сентября 2020, 14:06
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Во время протестов 23 сентября в Минске местная жительница похитила у милиционера радиостанцию, когда тот задерживал протестующего, сообщает пресс-служба МВД.

По версии ведомства, после инцидента женщина «попыталась скрыться в толпе, не среагировав на требование вернуть имущество».

На видеозаписи, представленной МВД, минчанка говорит, что украла рацию «без цели, неумышленно».

«Я не выхватывала, я подняла с пола», — сказала женщина. По ее словам, она не слышала, что милиционер потребовал вернуть радиостанцию.

Материалы проверки в отношении задержанной переданы в СК.

     
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