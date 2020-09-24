Состояние члена КС Максима Знака ухудшилось, он держит голодовку шестой день

Состояние члена президиума Координационного совета Максима Знака ухудшилось, об этом TUT.by сказал его адвокат Дмитрий Лаевский.

«В этот раз это оказалось не просто. С Максом удалось поговорить лишь несколько минут. Мы выяснили, что состояние его закономерно ухудшилось. В то же время Макс крепок духом. Он убежден: общество должно задуматься о том, что право — важно. Без права нормальная жизнь общества невозможна, так же как без пищи невозможна жизнь человека», — рассказали защитники адвоката, посетившие его сегодня.

18 сентября члену Координационного совета Максиму Знаку предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Знак объявил голодовку в знак несогласия с обвинениями.