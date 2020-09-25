Задержанного журналиста «Белсата» Дениса Гончаренко арестовали на 12 суток и оштрафовали

Суд Московского района Минска арестовал задержанного журналиста телеканала «Белсат» Дениса Гончаренко на 12 суток и назначил ему штраф в размере 30 базовых величин, пишет «Белсат».Его судили по статьям 23.4 (неповиновение требованию должностного лица) и 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ).

24 сентября журналистов Дениса Гончаренко и Алеся Любенчука задержали и доставили в Московское РУВД Минска, после чего отвезли в ЦИП на Окрестина.

Позже Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что судебное заседание над Алесем Лебенчуком не закончилось.

«Просим прощения за неточную информацию. Суд над журналистом "Белсата" Алесем Лебенчуком еще идет», — сказано в сообщении БАЖ. «Белсат» также исправил свое сообщение.

Исправлено в 15:08. Ранее в тексте новости указывалось, что судебное заседание прошло над обоими журналистами — Денисом Гончаренко и Алесем Любенчуком. Позже Белорусская ассоциация журналистов уточнила информацию и принесла извинения — на деле заседание прошло только по делу Дениса Гончаренко.