На адвоката Колесниковой Людмилу Казак составили два протокола об административных правонарушениях

На адвоката члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Людмилу Казак составлено два протокола по статьям 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции), пишет TUT.by. В протоколах свидетелями записаны лица с измененными персональными данными. Об этом Казак рассказала своим защитникам, которых пустили к ней в ИВС на Окрестина.

По словам защитников Казак Виктора Мацкевича и Светланы Горбатюк, они не могли попасть к клиенту в ИВС более трех часов. — сначала администрация ИВС ссылалась на карантин, позже — на внутренние «мероприятия» в изоляторе. В итоге адвокатов пустили в ИВС по одному.

«Людмила рассказала, что ее схватили на улице Коммунистической, когда она подходила к машине, трое мужчин. Один, как она поняла, был сотрудником ОМОНа, а двое — неизвестно кто, в масках. Ее привезли в Центральное РУВД, работал с ней сотрудник РУВД Усик. Составили протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции. Якобы 30 августа она была на массовом мероприятии на проспекте Победителей. На самом деле она была в это день в ТЦ "Галилео" с дочкой, покупали вещи к школе. Свидетелями в протоколах были указаны "Ивановы Иваны Ивановичи" — то есть лица, чьи персональные данные изменены. Копии протоколов ей не вручили. С материалами дела не ознакомили», — рассказал TUT.by Виктор Мацкевич.

По словам Казак, говорят адвокаты, сотрудники милиции «вели себя надменно и по-хамски, называли "дамочка" и говорили "вы здесь, и должны подчиняться нашим требованиям"».

«Игнорировали ее слова, что ей нужно в судебное заседание к 14 часам. Людмила просила позвонить мужу, [главе Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктору] Чайчицу, [председателю Минской городской коллегии адвокатов Алексею] Швакову, вызвать адвоката, вызвать скорую, так как у нее было плохое самочувствие. Требовали разблокировать телефон, она отказалась, никто не скрывал то, что "нам интересны ваши телефоны". Во всех протоколах и в отдельных жалобах она писала, что это преследование за профессиональную деятельность, что изымаемые вещи содержат адвокатскую тайну», — рассказали защитники Казак.

24 сентября Людмилу Казак задержали и поместили в ИВС в переулке Окрестина в Минске.