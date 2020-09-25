Суд оштрафовал адвоката Марии Колесниковой за неповиновение милиционеру

Суд Октябрьского района оштрафовал адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак на 25 базовых величин по статье 23.4 КоАП (неповиновение милиционеру), сообщает TUT.by.

Ранее сообщалось, что на адвоката были составлены два протокола: за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП) и неповиновение милиционеру (статья 23.4 КоАП).

Людмилу Казак задержали 24 сентября за административное правонарушение, за какое — адвокатам не сообщили. Вечером стало известно, что Казак находится в ИВС на Окрестина.

