Суд оштрафовал адвоката Марии Колесниковой за неповиновение милиционеру
Суд оштрафовал адвоката Марии Колесниковой за неповиновение милиционеру
25 сентября 2020, 20:14
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Суд Октябрьского района оштрафовал адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак на 25 базовых величин по статье 23.4 КоАП (неповиновение милиционеру), сообщает TUT.by.

Ранее сообщалось, что на адвоката были составлены два протокола: за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП) и неповиновение милиционеру (статья 23.4 КоАП).

Людмилу Казак задержали 24 сентября за административное правонарушение, за какое — адвокатам не сообщили. Вечером стало известно, что Казак находится в ИВС на Окрестина.

     
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