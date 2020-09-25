Правозащитники признали политзаключенным жителя «площади перемен», задержанного по делу о массовых беспорядках

9 правозащитных организаций признали политическим заключенным жителя «площади перемен» Степана Латыпова, задержанного по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). Заявление опубликовано на сайте правозащитного центра «Вясна».

Утром 15 сентября Латыпова задержали на «Площади перемен». Сначала его доставили в Центральный РУВД, потом отвезли домой, где взломали дверь и провели обыск. У мужчины конфисковали флешки, мобильные телефоны, ноутбуки, сим-карты, планшет, ключи от автомобиля, банковские карточки и наличные деньги.

20 сентября госканалы ОНТ и БТ показали сюжеты о Степане Латыпове, в которых утверждается, что минчанин собирался использовать яды против милиционеров.