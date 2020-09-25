Журналиста «Белсата» Алеся Любенчука оштрафовали и арестовали на 12 суток

Суд Московского района Минска арестовал задержанного журналиста телеканала «Белсат» Алеся Любенчука на 12 суток и назначил ему штраф в размере 30 базовых величин, пишет Белорусская ассоциация журналистов. Его судили по статьям 23.4 (неповиновение требованию должностного лица) и 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ).

Ранее еще один журналист «Белсата» Денис Гончаренко, задержанный вместе с Любенчуком, получил такой же срок ареста и аналогичную сумму штрафа.

24 сентября журналистов Дениса Гончаренко и Алеся Любенчука задержали и доставили в Московское РУВД Минска, после чего отвезли в ЦИП на Окрестина.