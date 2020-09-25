Задержанному по подозрению в клевете главреду «Нашай Нiвы» пришла повестка в суд по административному делу

Главному редактору «Нашай Нiвы» Егору Мартиновичу, арестованному по подозрению в клевете (статья 188 УК), пришла повестка в суд по административному делу. Об этом пишет его жена, журналистка TUT.by Адарья Гуштын в фейсбуке.

«Егору Мартиновичу пришла повестка в суд Заводского района на понедельник, 28 сентября, в 10.00. В повестке указано, что в отношении Егора ведется административный процесс — за участие в несанкционированном митинге», — пишет Гуштын.

Она предполагает, что повестка связана с задержанием Мартиновича в первые дни протестов.

«Это может быть дело по факту его задержания 11 августа когда спецназовцы вытянули его из машины, закинули в автозак, избили, ночь держали на земле около Заводского РУВД, а после закинули в жодинскую тюрьму. Всего он был задержан 2,5 суток, после его привезли на машине под [здание] МВД на Городской Вал, где в присутствии пресс-секретаря [МВД] Ольги Чемодановой передали мне и коллегам», — добавляет Гуштын.

Исправлено в 11:42. Изначально в заголовке по ошибке было указано, что Егор Мартинович арестован по подозрению в клевете. На самом деле он задержан.