Координатору волонтерcкой службы правозащитного центра «Вясна» предъявлено обвинение

Руководительнице волонтерской службы правозащитного центра «Вясна» Марии Рабковой предъявлено обвинение по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщает «Вясна».



Правозащитница остается под стражей в СИЗО-1 Минска.

Марию Рабкову задержали Минске 17 сентября сотрудники ГУБОПиК, когда она возвращалась домой вместе с мужем Вадимом Жеромским по улице Тимирязева. По информации «Вясны», Рабкова — подозреваемая по уголовному делу о подготовке к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 293 УК).

21 сентября 11 беларуских правозащитных организаций признали Рабкову политической заключенной.