Умер мужчина, который поджег себя в Смолевичах возле здания милиции

В Республиканском ожоговом центре Минска умер 36-летний Сергей Радченя, который подпалил себя возле здания милиции в Смолевичах, пишет «Еврорадио» со ссылкой на знакомых мужчины. Эту же информацию в ожоговом центре подтвердили TUT.by.

Позже о смерти Радчени сообщил также Минздрав в своем телеграм-канале. В сообщении уточнено, что по данным специалистов Республиканского ожогового центра, мужчина получил ожоги 84% тела, включая дыхательные пути.

18 сентября Радченя облил себя бензином и поджег около здания смолевичской милиции. По информации TUT.by, Радченя, перед тем как себя поджечь, не кричал каких-либо лозунгов — просто поджег себя, а сотрудник РОВД потушил его из огнетушителя.

19 сентября Радченю перевезли в Республиканский ожоговый центр в больницу скорой медпомощи. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое.



Обновлено в 11:40. Добавлена информация Минздрава.