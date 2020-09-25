Латвия и Эстония опубликовали расширенные санкционные списки против чиновников Беларуси

Министерство иностранных дел Латвии опубликовало расширенный санкционный список — в нем содержится 101 фамилия беларуских чиновников и иных лиц.

В список вошли председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, вице-премьер Анатолий Сивак, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба и другие.

МИД Эстонии также опубликовало сообщение о добавлении 98 фамилий белорусских чиновников и иных лиц в санкционные списки.

31 августа Латвия, Литва и Эстония опубликовали санкционный список на 30 фамилий. Помимо Александра Лукашенко, в нем указывались помощник президента по национальной безопасности и первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, генеральный прокурор Александр Конюк, глава МВД Юрий Караев, председатель ЦИК Лидия Ермошина и другие.

Обновлено в 16:00. Добавлена информация о санкционном списке Эстонии.