Мининформ подал в суд иск о лишении TUT.by статуса СМИ

Министерство информации подало в суд иск о лишении TUT.by статуса СМИ. Об этом сообщает сам портал.

Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде Минска. Основанием для предъявления иска стали ранее вынесенные порталу предупреждения Мининформа.

Начиная с 7 августа TUT.by получил четыре предупреждения. Последнее — за материал «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».



В соответствии с действующим заонодательством о СМИ, регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.