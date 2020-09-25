Вице‑мэра Ялты уволили за поддержку протестов в Беларуси, он проработал в должности четыре дня

Заместителя главы городской администрации Ялты Михаила Загорцева уволили за поддержку протестов в Беларуси, пишет Крыминформ со ссылкой на главу администрации Ялты Ивана Имгрунта.

«Да, правда [уволен]. Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — сообщил Имгрунт.

Позже Имгрунт опубликовал подробности увольнения в фейсбуке.

«Уважаемые ялтинцы, по итогам проведённой проверки по размещенному видео-материалу с участием Загорцева М.Г., по факту поддержки оппозиции Белоруссии, принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г., в связи с чем это исключает возможность его нахождения в данной должности. Сегодня я подписал соответствующее распоряжение», — сказано в сообщении.

В начале августа Загорцев записал видеообращение, в котором выступил в поддержку протестов. Загорцев вступил в должность замглавы администрации 21 сентября. До этого с 2011 года возглавлял Смолевичский райисполком Минской области Беларуси.