Главред «Нашай Нiвы» Егор Мартинович вышел на свободу после трех суток в изоляторе

Главный редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович, задержанный по подозрению в клевете (статья 188 УК), вышел на свободу после трех суток в изоляторе на Окрестина, сообщает «Наша Нiва».

Утром 23 сентября в квартире Мартиновича и его жены, журналистки TUT.by Адарьи Гуштын прошел обыск, после которого главного редактора «Нашай Нівы» увезли на допрос в Следственный комитет. После этого Мартиновича задержали — он стал подозреваемым по уголовному делу о клевете из-за статьи о «диджеях перемен», опубликованной в «Нашай Ніве». В ней диджей Владислав Соколовский рассказывал, что в карцере в переулке Окрестина в Минске его ударил замминистра внутренних дел Александр Барсуков.