TUT.by: четверо сотрудников «Белтяжмаша», который сдавал офис штабу Бабарико, отпущены под подписку о невыезде

Четверо из пяти фигурантов дела «Белтяжмаша» выпущены под подписку о невыезде, пишет TUT.by со ссылкой на информированный источник. Под стражей остается глава компании Игорь Онищенко.

«Четверо человек вышли на свободу под подписку [о невыезде и надлежащем поведении]. Под стражей пока остался Игорь Львович [Онищенко]», — сказал собеседник TUT.by.

16 сентября Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 УК против Игоря и Дмитрия Онищенко, управляющими компанией «Белтяжмаш», а также брата Игоря Онищенко Александра и еще нескольких человек. Позже их заключили под стражу, а на их имущество наложили арест.

По версии КГК, должностные лица «Белтяжмаша» незаконно применяли упрощенную систему налогообложения. Для этого, по мнению КГК, на протяжении 2014-2020 годов они занижали выручку ЗАО «Белтяжмаш» от сдачи внаем недвижимого имущества — в результате этого в бюджет компания уплатила лишь 1,4 миллиона рублей налога при упрощенной системе налогообложения вместо 7,7 миллионов НДС и налога на прибыль.

Щтаб Виктора Бабарико снимал офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш». Позже в том же здании располагался Координационный совет оппозиции.