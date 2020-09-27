Задержанную журналистку «МБХ‑Медиа» поместили в жодинский изолятор

Задержанную на субботней акции журналистку «МБХ-Медиа» Анастасию Ольшанскую поместили в жодинский изолятор, сообщил «МБХ-Медиа» авдокат Антон Гашинский.

«Так как она была задержана в субботу, а суды начинают работать только с понедельника, предположительное время рассмотрения административного дела — понедельник», — говорит адвокат. Он отметил, что на воскресной акции протеста возможно большое количество задержанных, поэтому суд может пройти и во вторник.

По его словам, журналистку пытались освободить через дипломатические каналы из изолятора в субботу, но ничего не вышло.