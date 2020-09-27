Бывший владелец «Новой газеты Сморгони» — подозреваемый по уголовному делу о клевете

Бывший владелец и главный редактор «Новой газеты Сморгони» Ромульд Улан подозреваемый по уголовному делу о клевете, сообщает БАЖ.

Ромульд Улан был задержан 26 сентября. В офисе, где он оказывает услуги по печати, и у него дома прошли обыски, изъята оргтехника и телефоны. Сам предприниматель рассказал, что против него возбудили уголовное дело после того, как он «увидел в городе листовки, сфотографировал и опубликовал в городском паблике во ВКонтакте». В листовках были указаны данные сотрудников милиции, которые по мнению местных жителей, свидетельствовали против участников протестных акций.

Улан находится в статусе подозреваемого, его отпустили под подписку о невыезде.

«Новая газета Сморгони» выходила с 1996 по 2003 год.