20 человек проходят подозреваемыми по делу о перекрытии перекрестка в Бресте 13 августа

Следственный комитет возбудил уголовное дело о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК) после протестов 13 сентября в Бресте, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемыми по делу проходят 20 человек, один из них заключен под стражу.

К материалам дела приобщены записи с камер видеонаблюдения и видео из интернета. Также СК сообщил, что устанавливается «размер причиненного имущественного вреда».

13 августа в Бресте протестующие водили хоровод на перекресте бульваров Шевченко, Комсонавтов и проспекта Машерова. Для разгона демонстрантов милиция использовала водомет.