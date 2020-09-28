Суд арестовал шеф‑редакторку «34» Марию Пархимчик на 13 суток, задержанная с ней редакторка Юлия Миронова получила штраф

Суд Первомайского района Минска арестовал задержанную 26 сентября шеф-редакторку 34mag Марию Пархимчик на 13 суток, пишет само издание.

«Маша Пархимчик уточнила, что "собиралась участвовать в митинге, но ее схватили в самом начале". Она получила 13 суток административного ареста и должна выйти на свободу 9 октября», — сказано в сообщении издания.

Суд также назначил штраф в размере 25 базовых величин (675 рублей) задержанной 26 сентября редакторке 34travel Юлии Мироновой. Миронова не признала вину.

26 сентября во время женского марша силовики задержали шеф-редакторку 34travel Юлию Миронову и шеф-редакторку 34mag Марию Пархимчик. По информации 34mag, журналистки были задержаны в районе площади Якуба Коласа между 14:00 и 15:00. До вечера они находились в Первомайском РУВД, позже были перевезены на Окрестина.