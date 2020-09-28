В Минске милиция задержала студентов, которых подозревают в надписи «Балаба — убийца» в подъезде командира ОМОНа

Вечером 26 сентября сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали троих студентов возрастом 18 и 19 лет, которые подозреваются в «нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба». Об этом пишет пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Со слов студентов, они решили здесь "потусоваться", узнав из интернета, что машина и фасад многоквартирного дома милиционера разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями. Убедившись в этом воочию, захотели внести свой "вклад" в "змагарское дело" с помощью гелевой ручки», — сказано в публикации ГУВД.

К сообщению ведомства прилагается видеозапись. На ней человек, лицо которого остается за кадром, задает вопросы студентам. Судя по характеру вопросов, студентов опрашивает сам Дмитрий Балаба.

«Добрый вечер, дорогие "змагары". Так что вам так интересно в моей личности, объясните мне. И кто сказал, и кто посмел обвинить меня в том, что я убийца? Мне просто очень интересно — а вы суд уже в Республике Беларусь? Вы принимаете решения?», — спрашивает предположительно сам Балаба на видео.

На ответ студентов о том, что они решили выразить личное мнение, человек за кадром дает ответ.

«А, просто так решили выразить свое мнение? Оно мне обидно и не соответствует действительности. А вы в курсе что будете по закону нести ответственность? Испортить себе жизнь в 18 лет — это нормально?», — говорит человек за кадром.

После этого студенты в видеоролике рассказывают, что один из них сделал надписи гелевой ручкой на объявлениях возле подъезда. Один из них извиняется на камеру.

«Хочу принести извинения сотруднику ОМОН Балаба Дмитрию, которого 26 сентября я нагло оскорбил, написав разного рода оскорбительные надписи на объявлениях его подъезда, обвиняющие его в убийствах, а также несколько оскорбительных надписей. Я хочу заявить, что раскаиваюсь в содеянном, чувствую свою вину, в особенности перед Дмитрием, и обещаю, что такого больше не повторится», — говорит один из студентов.