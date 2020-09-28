В Минске милиция задержала студентов, которых подозревают в надписи «Балаба — убийца» в подъезде командира ОМОНа
В Минске милиция задержала студентов, которых подозревают в надписи «Балаба — убийца» в подъезде командира ОМОНа
28 сентября 2020, 19:43
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Вечером 26 сентября сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали троих студентов возрастом 18 и 19 лет, которые подозреваются в «нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба». Об этом пишет пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Со слов студентов, они решили здесь "потусоваться", узнав из интернета, что машина и фасад многоквартирного дома милиционера разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями. Убедившись в этом воочию, захотели внести свой "вклад" в "змагарское дело" с помощью гелевой ручки», — сказано в публикации ГУВД.

К сообщению ведомства прилагается видеозапись. На ней человек, лицо которого остается за кадром, задает вопросы студентам. Судя по характеру вопросов, студентов опрашивает сам Дмитрий Балаба.

Видео: МВД Беларуси

«Добрый вечер, дорогие "змагары". Так что вам так интересно в моей личности, объясните мне. И кто сказал, и кто посмел обвинить меня в том, что я убийца? Мне просто очень интересно — а вы суд уже в Республике Беларусь? Вы принимаете решения?», — спрашивает предположительно сам Балаба на видео.

На ответ студентов о том, что они решили выразить личное мнение, человек за кадром дает ответ.

«А, просто так решили выразить свое мнение? Оно мне обидно и не соответствует действительности. А вы в курсе что будете по закону нести ответственность? Испортить себе жизнь в 18 лет — это нормально?», — говорит человек за кадром.

После этого студенты в видеоролике рассказывают, что один из них сделал надписи гелевой ручкой на объявлениях возле подъезда. Один из них извиняется на камеру.

«Хочу принести извинения сотруднику ОМОН Балаба Дмитрию, которого 26 сентября я нагло оскорбил, написав разного рода оскорбительные надписи на объявлениях его подъезда, обвиняющие его в убийствах, а также несколько оскорбительных надписей. Я хочу заявить, что раскаиваюсь в содеянном, чувствую свою вину, в особенности перед Дмитрием, и обещаю, что такого больше не повторится», — говорит один из студентов.

     
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