Главному редактору «Нашай Нівы» запретили выезд за границу

Главному редактору «Нашай Нівы» Егору Мартиновичу запретили выезд за границу, сообщает телеграм-канал издания. Такое решение принял следователь по делу о клевете Алексей Долженок.

Ранее Мартинович рассказывал, что во время его трехдневного задержания с 23 по 26 сентября, к нему приходил оперативник из МВД с вопросом: «не хотел ли он выехать за границу как Тихановская». Тот же вопрос ему задавал сокамерник.

Утром 23 сентября в квартире Мартиновича и его жены, журналистки TUT.by Адарьи Гуштын прошел обыск, после которого главного редактора «Нашай Нівы» увезли на допрос в Следственный комитет. После этого Мартиновича задержали — он стал подозреваемым по уголовному делу о клевете из-за статьи о «диджеях перемен», опубликованной в «Нашай Ніве». В ней диджей Владислав Соколовский рассказывал, что в карцере в переулке Окрестина в Минске его ударил замминистра внутренних дел Александр Барсуков. 26 сентября Мартинович вышел на свободу. За день до этого Егору Мартиновичу пришла повестка в суд по административному делу. Его рассмотрение назначено на понедельник.