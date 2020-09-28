В Витебске суд прекратил дело журналиста «Белсата», которого обвиняли в участии в акции 9 августа, судья принесла извинения

Суд Первомайского района Витебска прекратил административное дело журналиста телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича, которого обвиняли в участии в несанкционированном митинге в центре города 9 августа, пишет TUT.by. Судья Вероника Борисова принесла журналисту публичные извинения.

Вечером 9 августа Казакевича задержала милиция. Вместе с ним в автозак попали оператор «Белсата» Вячеслав Лазарев и фотокорреспондент интернет-газеты «Народные новости Витебска» Игорь Матвеев.

TUT.by пишет, что судья суда Первомайского района Витебска Михаил Юрченко назначил Казакевичу 10 суток административного ареста по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Из них журналист провел пять в изоляторе, но вышел на свободу 14 августа. Позже решение районного суда отменил областной суд, а дело отправили на новое рассмотрение.

14 сентября прошло первое заседание, на котором судья Михаил Юрченко отправил дело на доработку. 28 сентября прошло новое заседание, которое вела судья Вероника Борисова.

В суде три журналиста-свидетеля задержания опровергли записанное в рапорте и протоколе сотрудника войсковой части 5524, согласно которым Казакевича задержали возле ресторана «Журавинка», где он выкрикивал лозунги. Свидетели рассказали, что видели Казакевича в 500 метрах от этого места — там он делал репортаж и не выкрикивал лозунгов, а позже его задержали сотрудники милиции.

Судья по вайберу опросила свидетеля со стороны обвинения — контролера войсковой части 5524 Виталия Грудинского. Он сказал, что не знает Казакевича и уточнил, что 9 августа военнослужащие не задерживали людей, но конвоировали уже задержанных милицией.

Грудинский сказал, что рапорт, который подписан его фамилией и в котором сообщается, что журналист Казакевич скандировал лозунги, писал не он:

«Это не мой рапорт. И подпись в нем — не моя», — сказал он.

Грудинский также рассказал, что не составлял протокол на Казакевича.

«Нет, я ничего такого не составлял, почерк здесь не мой, и подпись не моя», — сказал контролер войсковой части.

После перерыва судья Вероника Борисова прекратила административное дело в связи с недоказанностью вины Казакевича в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий.

«Судья Вероника Борисова публично принесла мне извинение от имени суда. Я такого не ожидал! Это прецедент в Беларуси после выборов, чтобы журналист, которого обвиняли в участии в несанкционированной акции, вышел из суда невиновным. Но я планирую подавать иск на компенсацию морального и материального ущерба — пять суток я провел в ИВС», — сообщил Казакевич TUT.by.