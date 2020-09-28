Прокурор запросил для двух молодечненцев три года лишения свободы за потасовку, во время которой омоновец достал пистолет

В Молодечно прокурор запросил на три года лишить свободы двух местных жителей, Павла Пескова и Владислава Евстигнеева, обвиняемых по части 2 статьи 363 УК (сопротивление милиционеру с применением насилия или угрозой), пишет правозащитный центр «Вясна». Их судят за потасовку с милиционерами, которая произошла 19 июня.

По сообщению центра, прокурор попросил лишить Павла Пескова свободы на срок в три года и три месяца, а Владислава Евстигнеева — ровно на три года в колонии общего режима.

Объявление приговора Пескову и Евстигнееву судья Виктория Полещук назначила на 10:00 29 сентября.

19 июня в Молодечно произошла потасовка протестующих и сотрудников ОМОНа во время того, как омоновцы пытались задержать одного из присутствовавших, Николая Олейника — позже ему назначили 15 суток ареста. В ходе стычки один из омоновцев достал пистолет — этот момент попал на фото, которое сделала корреспондентка «Рэгiянальнай газеты» Анастасия Уткина. МВД объяснило произошедшее тем, что во время потасовки омоновец выронил боевой пистолет из кобуры, после чего вернул его обратно.