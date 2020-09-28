МВД потратит на закупку видеокамер и диктофонов $57 тысяч

Департамент финансов и тыла МВД закупает 92 видеокамеры и 54 диктофона на сумму в 148 тысяч 900 рублей. На эту госзакупку обратило внимание «Еврорадио».

В заявке указаны примерные модели камер, которые подойдут милиционерам. Среди камер есть похожие на те, что используют сотрудники МВД в гражданской одежде чтобы снимать протестующих, камеры «премиум-класса» и экшн-камеры наподобие GoPro.

16 сентября МВД отдельной заявкой разместило тендер на покупку звукозаписывающего оборудования.

Представитель Департамента финансов Павел Силивончик, прокоментировал «Еврорадио» закупку: «камеры будут использоваться по прямому назначению. Для съемки».

Ранее Минский горисполком закупал 200 бронежилетов за 240 тысяч рублей.