Суд оштрафовал задержанную во время женского марша журналистку «МБХ медиа»

Суд оштрафовал задержанную 26 сентября во время женского марша в Минске корреспондентку «МБХ медиа» Анастасию Ольшанскую на пять базовых величин (135 рублей). Об этом она сообщила «МБХ медиа».

По словам Ольшанской, корреспондентку задержали, когда она отошла от колонны протестующих, чтобы заснять ее.

«Прямо сзади меня подъехали ОМОНовцы и взяли меня слегка за руку: „Девушка, пройдемте“. И я сразу же прошла», — сказала Ольшанская.

После этого журналистку с другими задержанными доставили во Фрунзенское РУВД. Там у них сняли отпечатки пальцев и взяли объяснения о том, что они делали на акции. После этого задержанных отвезли в изолятор на улице Окрестина, однако там не оказалось свободных мест, потому Ольшанскую доставили в СИЗО Жодино.

«Нас вели, на нас постоянно кричали. Говорили, что любое лишнее движение будет расцениваться как попытка нападения. Люди были с дубинками. Не разрешали поднимать глаза, было постоянное ощущение, что вот сейчас тебя начнут бить», — рассказала корреспондентка.

По ее словам, в СИЗО задержанным дали поспать около двух часов, так как в 6 утра был подъем. Затем задержанных доставили на заседание суда, который посчитал Ольшанскую участницей акции и назначил ей штраф.