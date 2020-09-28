Главному редактору «Нашай Нівы» суд назначил штраф в 405 рублей по административному делу о незаконном массовом мероприятии

Суд признал главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича винововным по статье 23.34 КоАП РБ и назначил штраф в 15 базовых величин, сообщает TUT.by.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 11 августа с 2.45 до 3.05 Мартинович находился на проспекте Пушкина, 30, где принял участие в несанкционированном массовом мероприятии — шествии без соответствующего разрешения Мингорисполкома «с целью публичного выражения протеста о порядке проведения выборов, требовал смены власти, хлопал в ладоши».

По словам Егора Мартиновича, он собирался забрать от метро Пушкинская свою жену, журналистку TUT.by Адарью Гуштын, и журналистку «Нашай Нівы» Анастасию Ровдо. К ним он не доехал, так как был задержан и доставлен на Окрестина.

Одним из свидетелей в суде был участковый инспектор милиции Заводского РУВД Константин Савеня, который, по его словам, «не принимал участие в задержании граждан». Он не вспомнил в какой одежде был главный редактор «Нашай Нівы», не вспомнил, как тот реагировал на предупреждения о незаконности массового мероприятия и не вспомнил, возле каких зданий его задержали. На то, что в протоколе время задержания указано 3:05, хотя СМИ сообщили об этом в 2:09 милиционер ответил: «Значит, так и было, в 3.05. То, что написано, то и поддерживаю».

После перерыва судья Татьяна Некрасова вынесла решение: штраф в размере 15 базовых величин.

28 сентября стало известно, что Егору Мартиновичу запретили выезд за границу. Он остается подозреваемым в уголовном деле о клевете.