Максим Знак прекращает голодовку в СИЗО

Адвокат и член президиума Координационного совета Максим Знак, объявивший голодовку в СИЗО № 1, постепенно возобновляет прием пищи. Об этом защитник Знака Дмитрий Лаевский рассказал TUT.by.

«На выходных Максим начал подготовку к выходу из голодовки. Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи. Подробности он расскажет сам, когда будет освобожден. Мы надеемся, что это произойдет скоро», — рассказал Лаевский.

18 сентября Максиму Знаку предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В ответ Знак объявил голодовку.

24 сентября, на шестой день голодовки, адвокаты Знака сообщили, что состояние его здоровья ухудшилось.

«В этот раз это оказалось не просто. С Максом удалось поговорить лишь несколько минут. Мы выяснили, что состояние его закономерно ухудшилось. В то же время Макс крепок духом. Он убежден: общество должно задуматься о том, что право — важно. Без права нормальная жизнь общества невозможна, так же как без пищи невозможна жизнь человека», — рассказали защитники Знака.