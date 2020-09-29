Под Минском задержали пятерых мужчин, повредивших машину жены милиционера

В районе Боровая под Минском ночью 29 сентября ГУБОПиК задержал пятерых мужчин, повредивших автомобиль жены милиционера, сообщает пресс-служба МВД.

По утверждению МВД, задержанные прокололи в автомобиле шины, запенили монтажной пеной дверные проемы и залили краской кузов. Пресс-служба ведомства пишет, что задержанные мужчины — «активные участники протестов и таким образом решили выместить злобу к правоохранительным органам». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 УК (злостное хулиганство).