АБФФ аннулировала аккредитацию журналиста «Трибуны», который снял фильм о погибшем фанате Никите Кривцове
АБФФ аннулировала аккредитацию журналиста «Трибуны», который снял фильм о погибшем фанате Никите Кривцове
29 сентября 2020, 17:44
68
 
 
 
 
 

Ассоциация «Беларуская федерация футбола» аннулировала аккредитацию журналиста «Трибуны» и автора ютуб-канал «ЧестнОК» Александра Ивулина после «анализа видеоконтента о футбольных матчах». Об этом говорится в письме за подписью заместителя председателя АБФФ Михаила Ботникова, опубликованном «Трибуной».

«Трибуна» отмечает, что во время разговора Ивулина с Бортниковым представитель АБФФ «высказал неудовлетворение тем, что в роликах канала присутствуют политические темы».

19 сентября на канале «ЧестнОК» на Youtube вышел фильм о найденном погибшим после протестов футбольном фанате Никите Кривцове.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей