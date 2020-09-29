АБФФ аннулировала аккредитацию журналиста «Трибуны», который снял фильм о погибшем фанате Никите Кривцове

Ассоциация «Беларуская федерация футбола» аннулировала аккредитацию журналиста «Трибуны» и автора ютуб-канал «ЧестнОК» Александра Ивулина после «анализа видеоконтента о футбольных матчах». Об этом говорится в письме за подписью заместителя председателя АБФФ Михаила Ботникова, опубликованном «Трибуной».

«Трибуна» отмечает, что во время разговора Ивулина с Бортниковым представитель АБФФ «высказал неудовлетворение тем, что в роликах канала присутствуют политические темы».

19 сентября на канале «ЧестнОК» на Youtube вышел фильм о найденном погибшим после протестов футбольном фанате Никите Кривцове.