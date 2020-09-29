Глава российской Службы внешней разведки Нарышкин обвинил Пентагон и ЦРУ в «подготовке борцов за обновленную Беларусь»

Беларуские протестующие проходят подготовку в Польше, Украине, Грузии и странах Балтии при участии ЦРУ и Пентагона, передает РИА Новости слова главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Нарышкин считает, что «США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси» и «при работе с белорусской оппозицией американцы пытаются повысить активность радикальных националистов».

Кроме этого он обвинил США во вмешательстве в религиозную ситуацию в Беларуси. Глава Службы внешней разведки, ссылаясь на имеющиеся данные, сообщил, что США стремятся «столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства».

«Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях», — сказал Нарышкин.