МИД вводит ответные санкции в отношении стран Балтии

В МИД Беларуси сообщили о введении ответных санкций в отношении балтийских стран и отреагировал на встречу Светланы Тихановский с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Представитель МИД Анатолий Глаз назвал встречу Макрона с Тихановской «поспешными контактами со странными субъектами», которые «не имеют и не будут иметь никакого практического смысла».

Говоря о расширении санкционных списков, Глаз рассказал, что Беларусь вводит «ответные симметричные ограничительные меры» в отношении стран Балтии. Кто включен в санкционный список, в МИД не уточнили.

«Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», — сказал представитель МИД.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников. 25 августа санкционный список расширился.