Двух жителей Молодечно приговорили к трем годам колонии за стычку с ОМОНом 19 июня

Суд Молодечненского района вынес приговор по делу местных жителей Павла Пескова и Владислава Евстигнеева за стычку с ОМОНом во время акции 19 июня, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Евстигнееву назначили три года колонии общего режима, Пескову — три года и три месяца колонии. Судья Виктория Полищук признала подсудимых виновными в сопротивлении милиции с применением насилия или его угрозой (часть 2 статьи 363 УК).

Три года лишения свободы. Двум жителям Молодечно вынесли приговор за стычку с ОМОНом 19 июня

19 июня в Молодечно произошла потасовка протестующих и сотрудников ОМОНа во время того, как омоновцы пытались задержать одного из активистов. За участие в акции (статья 23.34 КоАП) Пескова оштрафовали на 1350 рублей, а Евстигнеева арестовали на семь суток. Позже они оба стали фигурантами уголовного дела.