Жена блогера Эдуарда Пальчиса сообщила о его исчезновении

Блогер Эдуард Пальчис перестал выходить на связь с близкими 27 сентября, сообщила его жена Виктория Щукевич в фейсбуке.

«Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что "режим тишины" с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу», — написала Щукевич.

«Наша Нiва» пишет, что Пальчис не жил дома в Лиде с тех пор, как 15 июня он получил 15 суток заочно за участие в митинге Сергея Тихановского в Комаровке. Как узнало издание от родственников, в эти выходные блогер планировал покинуть страну, но в оговоренное время он не встретился с водителем, который должен был отвезти его на границу. По данным «Нашай Нiвы», Пальчис исчез в Минске.

Родственники, ссылаясь на адвоката, отметили, что блогера не было ни в СИЗО на Володарке, ни в ИВС на Окрестина, ни в СИЗО КГБ.