Тихановская: Макрон пообещал сделать все, чтобы помочь в разрешении политического кризиса в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась в Литве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Delfi.

«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах [по разрешению] политического кризиса в нашей стране, — сказала Тихановская журналистам после встречи. — Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены».

Сам Макрон после встречи также сказал, что Европа сделает все возможное, чтобы разрешить ситуацию в Беларуси. «Мы, европейцы, сделаем все возможное, чтобы помочь, воспользуемся посредничеством ОБСЕ, чтобы добиться прогресса. Мы будем действовать», — цитирует Макрона ТАСС.

Сегодня утром пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в телеграм-канале «Пул Первой» сообщила, что основной темой встречи будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси.

Накануне, 28 сентября, на пресс-конференции с президентом Литвы Макрон сказал, что Франция не признает Лукашенко как президента Беларуси.

«Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента», — цитировало Макрона РИА «Новости».

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК страны, победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Многие жители Беларуси считают этот результат сфальсифицированным и настаивают на победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. На следующий день после выборов спустя несколько часов беседы с неизвестными в ЦИК Тихановская покинула страну и уехала в Литву.

Обновлено в 13:43. Новость дополнена комментарием Макрона по ТАСС.