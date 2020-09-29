«Вясна» признала политзаключенными двух осужденных за стычку с ОМОНом жителей Молодечно

Правозащитный центр «Вясна» признал политзаключенными двух жителей Молодечно Павла Пескова и Владислава Евстигнеева, которые сегодня получили реальное сроки за стычку с ОМОНом во время акции 19 июня, пишет «Наша Нiва».

Правозащитник «Вясны» Валентин Стефанович отметил, что 19 июня в Молодечно проходил мирный митинг, соответствующий стандартам ОБСЕ. Участники акции не представляли угрозы для жизни и здоровья граждан или национальной безопасности.

«При этом на людей напали милиционеры, которые пытались остановить митинг: в том числе демонстрируя табельное оружие. <…> При этом обвиняемые Песков и Евстигнеев не нанесли сотрудникам милиции физический вред», — настаивает правозащитник. Он считает приговор чрезмерно суровым.

Три года лишения свободы. Двум жителям Молодечно вынесли приговор за стычку с ОМОНом 19 июня

Владислав Евстигнеев получил три года колонии общего режима, а Павел Песков — три года и три месяца. Их признали виновными в сопротивлении милиции с применением насилия или его угрозой (часть 2 статьи 363 УК).