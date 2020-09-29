Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его старшего сына, главы администрации и силовиков
Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его старшего сына, главы администрации и силовиков
29 сентября 2020, 18:12
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Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Великобритании.

В санкционный список, помимо Александра Лукашенко, включены глава его администрации Игорь Сергеенко, старший сын Виктор Лукашенко, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители Юрий Назаренко и Александр Барсуков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков и глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Санкции предусматривают арест активов и запрет на въезд на территорию государств.

     
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