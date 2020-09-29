Политтехнологу Виталию Шклярову продлили арест на два месяца

Политтехнологу Виталию Шклярову еще на два месяца продлили арест, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

По словам адвоката, за два месяца нахождения в минском СИЗО со Шкляровым провели только два допроса и одну очную ставку.

Адвокат добавил, что тест на коронавирус показал наличие антител у Шклярова. Вероятно, политтехнолог переболел за две недели до этого, когда жаловался на высокую температуру и недомогание.

Шклярова задержали в Минске 29 июля. В штабе бывшего претендента на пост кандидата в президенты Валерия Цепкало рассказали, что задержание связано с работой на блогера Сергея Тихановского, заявившего о намерении участвовать в выборах и впоследствии арестованного.

Вскоре выяснилось, что Шклярова действительно подозревают по «делу Тихановского», в частности, по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

По версии госканала ОНТ, Шкляров руководил действиями эсэмэмщика канала штаба Тихановского. Сам же политтехнолог отрицал сотрудничества с Тихановским.

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Виталий Шкляров работал в штабе Ксении Собчак на выборах президента России, а до этого — в команде американского сенатора и кандидата в президенты США Берни Сандерса и экс-президента Барака Обамы.