Мининформ приостановит выпуск «сетевого издания TUT.by» на три месяца — с 1 октября по 30 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе ведомства.

В релизе министерство ссылается на подпункт 1.2 пункта 1 статьи 50 Закона о СМИ, согласно которому выпуск СМИ может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации в случае, если он предъявил в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации.



Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска TUT.by. Экономический суд принял заявление, заседание назначено на 8 октября.