Против студента возбудили уголовное дело об оскорблении командира минского ОМОНа
Против студента возбудили уголовное дело об оскорблении командира минского ОМОНа
30 сентября 2020, 19:23
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Против 19-летнего студента возбуждено уголовное дело об оскорблении (статья 369 УК) командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы, сообщает пресс-служба МВД.

Подозреваемый минчанин находится в изоляторе временного содержания.

Вечером 26 сентября сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали троих студентов, которые подозреваются в «нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба».

     
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