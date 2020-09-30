Против студента возбудили уголовное дело об оскорблении командира минского ОМОНа

Против 19-летнего студента возбуждено уголовное дело об оскорблении (статья 369 УК) командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы, сообщает пресс-служба МВД.
Подозреваемый минчанин находится в изоляторе временного содержания.
Вечером 26 сентября сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали троих студентов, которые подозреваются в «нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба».
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