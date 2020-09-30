Баскетболистку Елену Левченко задержали в аэропорту в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях

Баскетболистку Елену Левченко задержали в минском аэропорту в связи с «участием в незаконных массовых мероприятиях», пишет«Наша Ніва».

Утром она сообщила своему адвокату Михаилу Кирилюку, что ее арестовали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию и везут в Ленинский РУВД. Позже адвокат сообщил, что Елена Левченко находится на Окрестина, пишет Onliner.

Елена Левченко — беларуская профессиональная баскетболистка. Она — одна из 700 спортсменов, которые подписались под письмом с требованием честных выборов и отставки Александра Лукашенко. Левченко посещала воскресные марши.

Обновлено в 10:45. Адвокат сообщил, что Левченко увезли на Окрестина.