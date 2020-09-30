Баскетболистке Елене Левченко назначили 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции

Баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток, сообщает «Наша Ніва». Ее судили по статьям 23.34 и 23.4 КоАП РБ.

Процесс над спортсменкой проходил в суде Ленинского района города Минска. Ее судили за участие в несанкционированной акции 27 сентября. Согласно протоколу, около 16:10 на проспекте Машерова она несла плакат «Народ — чемпион». Баскетболистка вины не признавала, сообщает «Радые Свабода»: «Я гуляла целый день. Я не помню, где я была конкретно в конкретное время».

По информации «Нашай Нівы», обвинение строилось на фотографии в газете «Прессбол» и Инстаграме.

Утром 30 сентября баскетболистку задержали в минском аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию.

Елена Левченко — беларуская профессиональная баскетболистка. Она — одна из 700 спортсменов, которые подписались под письмом с требованием честных выборов и отставки Александра Лукашенко. Левченко посещала воскресные марши.