Гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался проводить матч из-за ареста баскетболистки Елены Левченко, сообщил клуб в своем инстаграме.

Клуб направил в Федерацию гандбола официальное письмо, в каком отказывается проводить сегодняшнюю домашнюю игру:

«Гандбольный клуб "Витязь" считает арест Елены Левченко незаконным. В связи с этим мы не имеем морального права выходить сегодня на площадку».

Баскетболистке Елену Левченко назначилик 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции. Она — одна из 700 спортсменов, которые подписались под письмом с требованием честных выборов и отставки Александра Лукашенко.