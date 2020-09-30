Гандбольный клуб «Витязь‑Леон» отказался проводить матч из‑за ареста баскетболистки Елены Левченко
Гандбольный клуб «Витязь‑Леон» отказался проводить матч из‑за ареста баскетболистки Елены Левченко
30 сентября 2020, 15:24
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Гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался проводить матч из-за ареста баскетболистки Елены Левченко, сообщил клуб в своем инстаграме.

Клуб направил в Федерацию гандбола официальное письмо, в каком отказывается проводить сегодняшнюю домашнюю игру:

«Гандбольный клуб "Витязь" считает арест Елены Левченко незаконным. В связи с этим мы не имеем морального права выходить сегодня на площадку».

Баскетболистке Елену Левченко назначилик 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции. Она — одна из 700 спортсменов, которые подписались под письмом с требованием честных выборов и отставки Александра Лукашенко.

     
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