Блогер Эдуард Пальчис находится в ЦИП на Окрестина

Блогер Эдуард Пальчис находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина, сообщила в фейсбуке адвокат Мария Колесова-Гудилина.

В разговоре с «Медиазоной» Колесова-Гудилина уточнила, что информации о том, почему Пальчис находится в ЦИП, у нее нет.

«Наша Ніва» без ссылки на источник написала, что Пальчис отбывает 30 суток административного ареста.

Ранее жена Пальчиса Виктория Щукевич сообщила, что с 27 сентября он перестал выходить на связь с близкими.

«Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что "режим тишины" с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу», — написала Щукевич.