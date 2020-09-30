В Гомеле семейную пару после участия в акции забрали в изолятор, а их детей отправили в приют

В Гомеле семейную пару Снежковых забрали в ИВС, а их несовершеннолетних детей отправили в приют, сообщают«Сильные новости». По словам матери, в отношении одного из членов семьи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 363 УК РБ.

У Натальи и Германа Снежковых — пятеро детей, двое из них — несовершеннолетние. 27 сентября, после участия в протестной акции, милиционеры пришли к ним домой и задержали Германа Снежкова. Так как дома находились несовершеннолетние дети, мать оставили с ними.

На следующий день отца семейства осудили на 14 суток по статьей 23.34 КоАП РБ за участие в несанкционированной акции. По этой же статье составили протокол и на Наталью Снежкову. В отделении ей сказали, что их совершеннолетняя дочь Татьяна тоже должна приехать для составления протокола. Мать не знает, где она сейчас.

По словам Натальи Снежковой, на следующий день после задержания на ее мужа была разослана ориентировка по части 2 статьи 363 УК РБ.

— Как сказали мне сотрудники, эта статья будет применена ко всем, кто был в первых рядах и кого смогли идентифицировать, — поясняет Снежкова.

По словам матери, 29 сентября в школу к их 11-летней дочери приходили милиционеры. Ее опросили в присутствии социального педагога и учителя. В тот же день домой к ним пришли с обыском домой.

После обыска ее увезли в ИВС, а несовершеннолетних детей — в Гомельский областной социально-педагогический центр. Средний брат Павел готов их забрать, но официально не трудоустроен, и не может оформить опекунство.

Для разгона воскресной акции в Гомеле милиция применила в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы. За сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, следователями Гомельщины возбуждено уголовное дело.